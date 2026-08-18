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A onda de calor mantém Portugal sob temperaturas muito elevadas, levando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar nove distritos do Norte e Centro sob aviso laranja. Outros seis distritos — Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja — permanecem sob aviso amarelo.

As previsões apontam para máximas de 40 graus em Braga, enquanto no Alentejo os termómetros poderão atingir os 38 graus. O IPMA alerta ainda para a possibilidade de trovoadas em Coimbra, Portalegre e Beja.

Entretanto, a autoridade meteorológica atualizou os critérios para os avisos de trovoada, que passam a abranger fenómenos severos associados, incluindo chuva intensa, rajadas fortes de vento e granizo.

O aumento das temperaturas está também a agravar o risco de incêndio rural. Esta terça-feira, grande parte das regiões Norte e Centro encontra-se em perigo máximo, apesar de se prever uma ligeira redução do risco durante a quarta-feira.

Os números deste ano continuam a refletir um verão exigente, desde janeiro já foram registadas mais de seis mil ocorrências de incêndio, que consumiram mais de 60 mil hectares de área ardida.

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