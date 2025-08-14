Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O IPMA prevê para hoje "céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até ao início da manhã, podendo persistir a nebulosidade em alguns locais da faixa costeira ao longo

do dia".

Espera-se "vento em geral fraco do quadrante sul, por vezes moderado (25 a 35 km/h) nas terras altas, em especial da região Sul, soprando do quadrante oeste no litoral oeste".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura na região Sul e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

Quanto ao estado do mar, esperam-se ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, na Costa Ocidental, diminuindo gradualmente para 1 metro a partir da tarde. A temperatura da água vai estar entre os 18/21ºC. Já na Costa Sul são esperadas ondas de sueste com 1 metro. A temperatura da água do mar vai estar entre os 22/25ºC.