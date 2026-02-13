Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ana Abrunhosa aproveitou para agradecer publicamente a todas as autoridades envolvidas nas operações: “Temos uma dívida de gratidão muito grande”, referindo-se às forças de segurança, bombeiros e restantes serviços que têm atuado no terreno.

A autarca apelou ainda à população para manter a vigilância, mesmo com sinais de melhoria: “A nossa expectativa é mesmo que o pior possa estar a passar. A noite correu muito melhor que o esperado, por isso não demos indicações como tínhamos previsto para evacuações, continuamos a ter uma tarde de alerta e vigilância.”

Sobre a situação na barragem da Aguieira, Ana Abrunhosa explicou que um novo ponto de situação será feito por volta das 19h, depois do pico de ocorrência. Mesmo num cenário adverso, garantiu que haverá tempo para as evacuações necessárias.

A presidente da Câmara sublinhou também que “não há situações de pessoas que não tiveram em conta os alertas e depois se viram numa situação complicada”, reforçando a eficácia das medidas preventivas implementadas e a importância do planeamento e coordenação contínua entre todas as entidades envolvidas.

