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Durante o transporte entre Fátima, onde tinham sido detidos, e o posto da GNR de Palmela, Marine Rousseau terá dito ao companheiro, Marc Ballabriga: “Temos de parecer doidinhos”, avança a RTP. A frase terá sido ouvida por um militar da GNR e posteriormente comunicada ao tribunal.

Os militares que acompanharam os dois arguidos acreditam que o comportamento errático demonstrado à chegada ao Tribunal de Setúbal foi concertado entre ambos, de acordo com a CNN Portugal. Ainda durante o transporte, terá sido Marc Ballabriga a começar a gritar, tendo Marine Rousseau adotado o mesmo comportamento pouco depois.

A CNN Portugal avançou também que, apesar de estarem separados por uma parede nos calabouços, os dois arguidos conseguiram comunicar entre si.

No decorrer do interrogatório, Marine Rousseau optou por não prestar declarações em tribunal. Já Marc Ballabriga terá manifestado intenção de falar.

Os interrogatórios já terminaram e a leitura das medidas de coação está marcada para este sábado, às 10h00.

Segundo a CNN Portugal, o Ministério Público já apresentou as suas alegações e pediu a prisão preventiva para os dois arguidos.

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