Após o discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao país, Marta Temido, antiga ministra da Saúde, pediu ao Governo “comunicação rigorosa e clara”, dizendo que as taxas moderadoras não existem no Sistema Nacional de Saúde (SNS) desde maio de 2022, com exceção de urgências não referenciadas.
“Depois de mais de 20 dias de incêndios rurais, um Conselho de Ministros extraordinário aprovou, hoje ’45 medidas’. O primeiro-ministro destacou, entre as primeiras, o reforço dos cuidados de saúde nas zonas afetadas, incluindo a “dispensa de taxas moderadoras”. Confesso que estremeci ao ouvir”, começou por escrever a antiga ministra da Saúde doo Governo liderado por António Costa, entre outubro de 2018 e agosto de 2022.
“As taxas moderadoras já não existem no SNS (salvo urgências não referenciadas) desde maio de 2022. Em momentos tão difíceis para tantas famílias, era importante que a comunicação fosse rigorosa e clara — as pessoas merecem confiança e verdade”, rematou.
