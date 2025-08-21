“Depois de mais de 20 dias de incêndios rurais, um Conselho de Ministros extraordinário aprovou, hoje ’45 medidas’. O primeiro-ministro destacou, entre as primeiras, o reforço dos cuidados de saúde nas zonas afetadas, incluindo a “dispensa de taxas moderadoras”. Confesso que estremeci ao ouvir”, começou por escrever a antiga ministra da Saúde doo Governo liderado por António Costa, entre outubro de 2018 e agosto de 2022.

“As taxas moderadoras já não existem no SNS (salvo urgências não referenciadas) desde maio de 2022. Em momentos tão difíceis para tantas famílias, era importante que a comunicação fosse rigorosa e clara — as pessoas merecem confiança e verdade”, rematou.