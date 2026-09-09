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A investigação foi realizada em colaboração com o Level1Techs, canal especializado em redes e infraestruturas, e investigadores independentes de segurança. A equipa analisou televisores com o sistema webOS, incluindo um OLED G5 de 2025, através de capturas de tráfego de rede realizadas com o programa Wireshark.

Um dos principais resultados foi a descoberta de que o televisor procura regularmente outros dispositivos presentes na rede local. Durante os testes, foram identificados dezenas de equipamentos, incluindo telemóveis e relógios inteligentes dos investigadores, que não tinham qualquer relação direta com o televisor.

O aparelho terá também conseguido identificar redes Wi-Fi próximas, incluindo os respetivos nomes e intensidade do sinal. Segundo os investigadores, esta informação pode contribuir para determinar a localização aproximada de uma habitação sem recurso a GPS.

A descoberta considerada mais preocupante está relacionada com o microfone.

Durante os testes, o televisor, colocado em modo de suspensão e com o ecrã desligado, terá captado áudio de forma audível. Quando estava sem ligação Ethernet, o aparelho armazenava as gravações localmente e, assim que a ligação era restabelecida, enviava os dados.

Segundo a investigação, a informação recolhida acaba na LG Ad Solutions, a divisão de publicidade da empresa. A unidade afirma alcançar 363 milhões de dispositivos secundários apenas nos Estados Unidos.

Para os investigadores, a recolha de informação sobre a rede permite à empresa obter uma imagem mais detalhada do ambiente onde o televisor está instalado, incluindo saber que outros dispositivos estão presentes na mesma divisão.

Durante a análise, a equipa identificou ainda vulnerabilidades que poderiam permitir a execução remota de código no webOS. As falhas foram comunicadas à LG através de um processo de divulgação responsável, mas os investigadores não revelaram publicamente os detalhes técnicos.

Até ao momento da publicação da investigação, a LG não tinha respondido às questões colocadas.

Perante os resultados, os investigadores recomendam não ligar o televisão à internet e utilizar um dispositivo externo para aceder aos serviços de streaming.

É, aliás, a solução adotada pelo autor da investigação, que afirma utilizar uma Apple TV em vez de ligar diretamente o televisor à Internet.

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