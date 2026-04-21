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O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o reforço do envio de drones para a Ucrânia por vários países europeus está a intensificar a escalada do conflito e a aproximar a Europa de um envolvimento indireto na guerra com Moscovo. Este apoio crescente contribui para uma “escalada acentuada da situação político-militar em todo o continente europeu” e para a transformação desses países numa “retaguarda estratégica da Ucrânia”.

Neste contexto, Dmitry Medvedev, secretário adjunto do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou na rede social X que os fornecedores de drones poderão ser considerados “alvos militares legítimos da Rússia”. Conhecido por posições mais radicais do que as declarações oficiais do Kremlin, Medvedev endureceu assim o discurso sobre o envolvimento de terceiros no conflito.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Dmitry Peskov, confirmou as advertências já emitidas pelo departamento militar, sem acrescentar novos desenvolvimentos.

Embora o comunicado não mencione diretamente Portugal, a imprensa internacional tem destacado o papel da empresa tecnológica portuguesa Tekever, sediada em Caldas da Rainha, no fornecimento de drones à Ucrânia.

Em Portugal, a Tekever é a empresa-bandeira da evolução desta indústria. Fundada em 2001 por Ricardo Mendes, começou como uma empresa de serviços digitais para a Internet e os drones só passaram a fazer parte da equação do seu negócio a partir de 2009. Após anos de investigação e desenvolvimento, a tecnologia começou a ser comercializada em 2017 e, em 2025, a Tekever levantou uma ronda de investimento que a colocou no patamar de unicórnio, potenciada por parcerias com clientes como o Exército Britânico ou a Agência Marítima Europeia.

As vendas de drones desta empresa passaram de cerca de quatro milhões de euros em 2022 para cerca de 87 milhões no último ano. A edição ucraniana da Forbes refere ainda que a empresa abriu uma representação em Kiev em abril de 2025, informação confirmada pela AICEP.

Os drones da Tekever terão já acumulado mais de 50 mil horas de voo na Ucrânia, sendo utilizados em missões de reconhecimento que apoiam as operações das forças armadas ucranianas.

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