Em declarações durante o briefing da Proteção Civil, o responsável explicou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos e laranja para este episódio de precipitação, sublinhando que, em condições normais, se trataria de um fenómeno típico da estação. “Numa situação normal, em que o país não estivesse sob o stress que temos tido até agora em termos de tempestade, seria um episódio normal de inverno. No entanto, não o é”, alertou.

O comandante destacou ainda o impacto que a atual precipitação pode ter nos caudais dos rios, muitos dos quais se encontram já bastante saturados devido à sucessão de episódios de mau tempo registados nos últimos dias.

O episódio de precipitação deverá afetar sobretudo a bacia hidrográfica do Norte do país, indicou o responsável, apontando como zonas mais vulneráveis as regiões do Minho, Vouga, Tâmega, Lima e Douro, onde se mantém o risco de ocorrência de novas inundações.

De acordo com Mário Silvestre, os rios que atualmente suscitam maior preocupação são o Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado, cursos de água que “continuam a apresentar um risco agravado de inundação”. A estes juntam-se ainda o Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Lis, Nabão e Guadiana, que estão igualmente sob vigilância das autoridades.