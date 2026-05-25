“É verdade que chegámos a conclusões sobre muitas das questões em discussão, mas isso não significa que a assinatura de um acordo esteja iminente”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, em conferência de imprensa.

O responsável sublinhou que as conversações em curso estão centradas no fim da guerra e não no programa nuclear iraniano, tema que, segundo disse, deverá ser abordado apenas numa fase posterior das negociações.

As declarações de Teerão surgem no mesmo dia em que os Estados Unidos da América afirmaram estar próximos de alcançar um acordo “sólido” com o Irão, apesar de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter moderado, no domingo, as expectativas de um entendimento rápido.

“Temos o que considero ser algo bastante sólido em cima da mesa no que diz respeito à capacidade deles para abrir o estreito de Ormuz, mas também de entrar em negociações sobre o programa nuclear iraniano”, declarou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, à margem de uma visita a Nova Deli.

O conflito teve início a 28 de fevereiro, após um ataque norte-americano e israelita ao Irão, e rapidamente se alastrou a várias regiões do Médio Oriente, provocando milhares de mortos. O impacto foi particularmente grave no Irão e no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah entrou no conflito no início de março, com ataques contra território israelita.

Apesar de estar em vigor um cessar-fogo desde 08 de abril entre Teerão e Washington, a economia mundial continua sob pressão devido ao quase bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz, imposto pelo Irão há cerca de três meses, uma via por onde transitava uma parte significativa do comércio mundial de hidrocarbonetos antes do conflito.