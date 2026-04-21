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A informação do não envio de uma delegação surgiu por parte da da estação pública, que, citada pela agência Agence France-Presse, diz que “até ao momento, nenhuma delegação iraniana partiu para Islamabad, seja principal ou secundária”, desmentindo assim relatos anteriores sobre a deslocação de negociadores.
As conversações em causa surgem na véspera do termo da trégua em vigor desde 8 de abril entre Teerão e Washington, que deverá expirar na quarta-feira à noite, de acordo com o presidente norte-americano Donald Trump.
O processo diplomático, mediado pelo Paquistão, tem como objetivo tentar pôr fim ao conflito iniciado em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram operações militares contra o Irão.
Até ao momento, não houve confirmação oficial de deslocações ou encontros entre as partes envolvidas, mantendo-se a incerteza quanto à evolução das negociações e ao futuro da trégua.
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