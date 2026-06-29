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A informação foi avançada pelo portal norte-americano Axios, que cita responsáveis dos EUA. Segundo uma dessas fontes, ambas as partes decidiram “parar todas as atividades militares”, enquanto decorrem negociações para uma solução duradoura. Um segundo responsável norte-americano garantiu que, “por enquanto”, os ataques cessaram e que a navegação comercial pode circular livremente no estreito, um dos principais corredores energéticos do mundo.

Fontes norte-americanas confirmaram ainda que representantes de Teerão e Washington se encontrarão no Qatar para tentar resolver os diferendos, apesar de recentes acusações mútuas de violação do cessar-fogo acordado a 17 de junho. A CNN noticiou declarações semelhantes atribuídas a um responsável da administração do Presidente Donald Trump, embora a Casa Branca não tenha reagido oficialmente.

De acordo com os termos do entendimento em vigor, o Irão compromete-se a assegurar a passagem segura de navios comerciais no Estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos aceitam levantar o bloqueio aos portos iranianos. Ainda assim, as tensões mantêm-se elevadas. No sábado, Trump voltou a adotar um tom ameaçador, afirmando que o Irão “deixaria de existir” caso Washington optasse por retomar a guerra.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, declarou que Teerão mantém controlo absoluto sobre o Estreito de Ormuz durante o período de negociações e exigiu que os EUA pressionem Israel a retirar-se do Líbano.

As declarações surgem num contexto de novos confrontos diplomáticos, após um acordo entre Líbano e Israel ter sido rejeitado pelo Hezbollah, aliado estratégico de Teerão. O grupo considera que o entendimento não cumpre o documento previamente assinado entre Irão e Estados Unidos, que exige a suspensão dos bombardeamentos israelitas e uma solução para a retirada de Israel do território libanês.

O acordo firmado na sexta-feira entre Líbano e Israel prevê apenas uma retirada gradual, condicionada ao desarmamento do Hezbollah, hipótese rejeitada pelo movimento, que acusa Israel de tentar deixar o país indefeso.

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