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Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou que as decisões de Donald Trump estão a empurrar os Estados Unidos para “um inferno na Terra, um inferno para todas as famílias”. “E toda a nossa região queimará porque Trump insiste em seguir as ordens de Benjamin Netanyahu”, escreveu, referindo-se ao primeiro-ministro israelita.

Segundo Ghalibaf, “a única solução real” passa por respeitar os direitos do povo iraniano e pôr termo ao que descreveu como “um jogo perigoso”, numa altura de elevada escalada militar e diplomática no Médio Oriente.

As declarações surgem após Trump ter renovado ameaças de ataques diretos a infraestruturas críticas iranianas, nomeadamente centrais elétricas e pontes, caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto. “Terça-feira será dia das centrais energéticas e dia das pontes, juntos num único, no Irão. Nunca haverá algo assim”, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social, acrescentando: “Abram o raio do estreito, seus loucos, ou irão viver no inferno”.

O atual conflito teve início a 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão. Teerão respondeu com o encerramento do Estreito de Ormuz e com ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas e infraestruturas civis e energéticas em vários países da região, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

A escalada do conflito já se reflete nos mercados internacionais, com um aumento significativo dos preços do petróleo e de outras matérias-primas, alimentando receios de um alargamento da crise a nível global.