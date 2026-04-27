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A proposta foi apresentada por Teerão a Washington e deverá ser analisada ainda hoje pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, juntamente com a sua equipa, no contexto do atual impasse diplomático.

A iniciativa surge numa fase de elevada tensão na região. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou no domingo que as forças norte-americanas já impediram a passagem de 38 embarcações no estreito, por ordem direta da Casa Branca. Apesar do cessar-fogo em vigor, Trump determinou a manutenção do bloqueio naval desde 13 de abril.

Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, a medida está a afetar cerca de 90% do comércio marítimo iraniano, com impacto direto nas exportações de petróleo e nas fontes de financiamento do regime. “As forças norte-americanas obrigaram 38 navios a dar meia-volta ou a regressar ao porto”, anunciou o Comando Central numa mensagem publicada na rede social X.

No domingo, Trump afirmou não ter pressa em alcançar um novo acordo com o Irão, defendendo que a estratégia de “pressão máxima” da sua Administração está a asfixiar a economia iraniana e a reduzir drasticamente a sua capacidade operacional.

A primeira ronda de negociações diretas de alto nível entre Washington e Teerão em 47 anos teve lugar em Islamabade, a 11 de abril, com o Paquistão como mediador. As conversações prolongaram-se por mais de 20 horas, sem resultados concretos, e a segunda ronda, prevista para o último fim de semana, acabou por não se realizar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abás Araqchí, abandonou Islamabade sem intenção de prosseguir o diálogo com os enviados norte-americanos. Nessa ocasião, apresentou um plano alternativo que prevê o prolongamento do cessar-fogo ou um acordo para o fim definitivo da guerra, adiando a discussão do dossiê nuclear até à reabertura do estreito de Ormuz e ao levantamento do bloqueio naval.

Ainda assim, fontes diplomáticas referem que não existe consenso no seio da liderança iraniana quanto à resposta às exigências dos Estados Unidos, que incluem a suspensão do enriquecimento de urânio por um período de dez anos e a retirada do urânio enriquecido do território iraniano.