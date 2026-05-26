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"O exército terrorista norte-americano, prosseguindo as suas ações ilegais e injustificadas desde o cessar-fogo [...], cometeu nas últimas 48 horas uma violação flagrante do cessar-fogo na região de Hormozgan", declarou o ministério em comunicado, sem especificar a natureza dos incidentes.

O centro de comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) tinha anunciado anteriormente ter atacado durante a noite locais de lançamento de mísseis no sul do Irão, numa operação que Washington classificou como uma ação de "autodefesa" destinada a proteger tropas norte-americanas perante ameaças de forças iranianas.

Segundo o Centcom, os ataques tiveram como alvo locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas alegadamente envolvidas em tentativas de colocação de minas na zona do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio energético mundial.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmaou ter abatido um drone norte-americano e disparado contra aviões que tentavam penetrar no espaço aéreo do país.

Os incidentes de hoje levaram Pequim a pedir respeito pelos compromissos de cessar-fogo e à manutenção da via do diálogo, num contexto de negociações entre Washington e Teerão para tentar alcançar um acordo.

Em conferência de imprensa, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, instou as partes envolvidas a "cumprirem os compromissos de cessar-fogo", resolverem as divergências por meios pacíficos e continuarem a procurar uma solução através do diálogo e da negociação que tenha em conta as "preocupações legítimas" de todas as partes.

Os ataques ocorrem numa altura em que Estados Unidos e Irão intensificam contactos para tentar alcançar um acordo que permita pôr fim ao conflito, embora ambas as partes tenham reconhecido nos últimos dias que persistem divergências sobre alguns pontos do projeto negociado.

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