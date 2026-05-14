O acordo foi anunciado esta terça-feira, embora ainda esteja sujeito à aprovação da liga e da federação de futebol dos EUA. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

Cristo Fernández, de 35 anos, conseguiu convencer o clube depois de um período de testes de dois meses, durante o qual participou em treinos e num jogo de pré-época frente ao New Mexico United.

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Na série o personagem interpretado por Cristo Fernández, Dani Rojas, diz frequentemente "football is life" [futebol é vida] o mantra foi levado a sério de tal forma que se tornou mesmo a vida do ator.

A AP conta que esta não é uma novidade na vida do ator, antes da carreira na representação, Cristo Fernández jogou futebol nas camadas jovens dos Tecos de Guadalajara, mas uma lesão aos 15 anos afastou-o dos relvados. Mais tarde, tornou-se conhecido mundialmente graças ao papel de Dani Rojas, o irreverente avançado do fictício AFC Richmond, famoso pela frase “Football is life!”.

Em comunicado, o ator afirmou que o sonho de jogar profissionalmente “nunca saiu verdadeiramente do coração”, acrescentando que o futebol sempre fez parte da sua identidade.

O treinador do El Paso Locomotive, Junior Gonzalez, elogiou a contratação, destacando a paixão, liderança e capacidade ofensiva de Fernández.

A quarta temporada de Ted Lasso deverá estrear em agosto, após o Mundial de 2026, continuarão os adeptos do A.F.C. Richmond a entoar o cântico: "Na na, na na, na na, na na-na-na-na, Dani Rojas, Rojas, Dani Rojas"?