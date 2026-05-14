O ator mexicano Cristo Fernández, conhecido por interpretar o avançado Dani Rojas na série Ted Lasso, assinou pelo El Paso Locomotive FC, clube da USL Championship, a segunda divisão do futebol norte-americano.
Ted Lasso é tão inspirador que um dos atores se tornou jogador. "Football is life"
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