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A iniciativa procura participantes com mais de 18 anos, com ou sem experiência artística, para um projeto de criação coletiva centrado em temas como deslocação, pertença e reinvenção. Segundo o teatro, o espetáculo será desenvolvido a partir do encontro e da partilha entre pessoas com diferentes trajetórias, origens, línguas e contextos culturais.

O trabalho decorrerá em português e inglês, sendo necessário que os candidatos compreendam pelo menos uma destas línguas para facilitar a comunicação em grupo.

Os ensaios estão previstos entre 20 de julho e 22 de setembro de 2026, em Lisboa, enquanto as apresentações públicas terão lugar entre 23 e 27 de setembro, nas instalações do Teatro Nacional D. Maria II.

As candidaturas decorrem entre 13 e 28 de maio, através de um formulário online, disponível em português e inglês. Os candidatos selecionados para a fase seguinte serão contactados até 2 de junho e convidados para uma conversa online. Está também prevista uma etapa final presencial, a decorrer em meados de junho.

A participação será formalizada através de contrato de trabalho a termo certo, entre 20 de julho e 30 de setembro, com uma remuneração mensal ilíquida de 1.200 euros.

Para mais informações ou esclarecimentos, o Teatro Nacional D. Maria II disponibiliza o email participacao@tndm.pt e o contacto telefónico 914 682 472.