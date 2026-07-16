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O lançamento representa um marco na história da marca e resulta de um património acumulado ao longo de mais de um século de trabalho de sucessivas gerações de master blenders. A empresa sublinha que o vinho é fruto de uma reserva muito reduzida de Vinhos do Porto Brancos envelhecidos, preservada ao longo de décadas nas suas caves em Vila Nova de Gaia.

"Representa muito mais do que um novo Vinho do Porto. É a culminação de gerações de conhecimento, paciência e dedicação", afirmou Adrian Bridge, diretor-geral da Taylor's, citado em comunicado. O responsável considera que cada garrafa traduz o "compromisso da empresa em preservar o seu património, ao mesmo tempo que continua a inovar".

A Taylor's destaca que alguns dos vinhos utilizados começaram a envelhecer numa época em que grande parte do Douro ainda não dispunha de eletricidade. As uvas eram então pisadas em lagares de granito e o transporte até Gaia era feito nos tradicionais barcos rabelos. Muitas das vinhas que deram origem a estes vinhos desapareceram entretanto, ficando submersas após a construção das barragens no rio Douro.

Para David Guimaraens, enólogo-chefe e master blender da Taylor's, o projeto representa também uma responsabilidade herdada das gerações anteriores. "Quando trabalhamos com Vinhos do Porto que envelheceram durante décadas, tomamos decisões que honram o trabalho de pessoas que já não estão entre nós. É simultaneamente um enorme privilégio e uma enorme responsabilidade", afirmou.

De acordo com a nota de prova divulgada pela empresa, o Taylor's VVOP White apresenta uma cor dourado-âmbar e aromas de alperce seco, casca de laranja cristalizada, flores brancas e frutos secos. Na boca sobressaem notas de avelã torrada, mel, açafrão e toranja sanguínea, sustentadas por uma acidez que, segundo a marca, confere frescura e um final longo.

O lançamento surge numa altura em que os Vinhos do Porto Brancos muito velhos têm vindo a ganhar notoriedade entre colecionadores e apreciadores de vinhos raros. A Taylor's informou que o VVOP White estará disponível apenas em quantidades muito limitadas, através de um número restrito de distribuidores e comerciantes especializados em vinhos finos.

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