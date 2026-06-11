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Em comunicado, a PSP revelou que "no âmbito das competências da Esquadra de Fiscalização Técnica da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, foi desencadeada hoje, pelas 13h40, uma ação de fiscalização na praça de táxis do Aeroporto de Lisboa, com o objetivo de verificação das condições legais de exercício da atividade de transporte em táxi".

Ação que decorreu normalmente durante um período de "10 a 15 minutos", tendo a PSP revelado que "vários profissionais do setor em sinal de descontentamento com a ação em curso, deixaram de efetuar o carregamento de passageiros e procederam à ocupação e bloqueio da praça de táxis, inviabilizando a normal execução dos atos de fiscalização planeados".

Com a situação a tomar estes contornos, "a ação teve de ser interrompida, não tendo sido possível dar continuidade aos procedimentos inicialmente previstos", mas, "no curto período em que a fiscalização decorreu, foram detetadas diversas situações relevantes do ponto de vista contraordenacional e criminal, designadamente: foi efetuado teste de despistagem de álcool a um condutor que apresentava odor a álcool, não estando tal procedimento previsto como objetivo principal da operação, mas tendo sido determinado pela suspeita verificada no local. O referido teste acusou uma taxa de 0,50 g/l, não tendo o condutor em causa chegado a iniciar a prestação de serviços de transporte".

"Foram detetadas situações relativas à manipulação e ocultação de equipamentos taxímetros, nomeadamente um taxímetro oculto e seis situações em que o equipamento se encontrava instalado de forma a impedir a sua correta visualização pelo utilizador, práticas estas suscetíveis de enquadramento em ilícitos associados a especulação, sendo os respetivos factos objeto de auto de notícia e posterior tramitação processual", revela o comunicado.

"Verificou-se ainda que uma percentagem significativa dos intervenientes presentes, estimada entre 80% e 90%, corresponde a indivíduos já anteriormente sinalizados no âmbito de ações desta Polícia, em contexto de ilícitos relacionados com a atividade de transporte em táxi", pode-se ler ainda.

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