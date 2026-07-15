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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no passado dia 13 de julho, na cidade de Lisboa, um motorista de táxi pelo crime de condução sem habilitação legal, depois de ter sido intercetado a conduzir um veículo daquela tipologia apesar de ter o título de condução cassado.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o homem exercia funções como motorista de táxi, mas não se encontrava legalmente habilitado para conduzir veículos automóveis.

Segundo a PSP, esta foi a 21.ª detenção do mesmo cidadão, apenas durante o ano de 2026, pelo mesmo motivo. A autoridade policial refere que, apesar das 20 detenções anteriores, o condutor manteve a mesma conduta.

A PSP adianta ainda que o homem não é detentor de Certificado de Motorista de Táxi, situação que será comunicada à entidade administrativa competente.

Após a detenção, o suspeito foi constituído arguido, tendo ficado sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Foi igualmente notificado para comparecer perante o Ministério Público para primeiro interrogatório judicial.

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