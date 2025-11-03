Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa decorre entre 4 e 10 de novembro e tem como objetivo sensibilizar os condutores para os perigos da condução sob o efeito de álcool.

Em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l, sendo que três em cada quatro destes tinham valores acima de 1,2 g/l, o limite a partir do qual o crime é punível por lei. Entre as vítimas de acidentes autopsiadas, 23% tinham álcool no sangue acima do limite legal, e 73% destas excediam 1,2 g/l.

Segundo as autoridades, conduzir sob a influência do álcool provoca alterações cognitivas, lentidão de reflexos e descoordenação motora, reduzindo a capacidade de reação a imprevistos e aumentando o risco de acidentes graves ou mortais.

A campanha “Taxa Zero ao Volante”, segundo nota de imprensa, inclui ações de sensibilização promovidas pela ANSR em todo o território continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como operações de fiscalização da GNR e da PSP, focadas em vias de elevado fluxo rodoviário.

As ações conjuntas terão lugar nas seguintes datas e locais:

4 de novembro, pelas 08h00, na Rotunda de Acesso A24, Andrães, com a presença da ANSR e GNR

5 de novembro, pelas 14h00, na Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Chaves, ANSR e PSP

6 de novembro, pelas 08h00, na EN1/IC2, km 119 – ANSR e GNR

7 de novembro, pelas 22h00, na EN360 (Estrada da Foz) – ANSR e PSP

10 de novembro, pelas 13h00, no EM524 (cruzamento com a Estrada dos Amendoais), Tunes – ANSR e GNR

As entidades responsáveis pela campanha recordam que com uma taxa de álcool de apenas 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica. O álcool, explicam, reduz o campo visual, provoca a chamada “visão em túnel” e induz comportamentos de euforia e desinibição, fatores que aumentam significativamente a probabilidade de acidentes.

Esta é a última de 11 campanhas previstas no âmbito do PNF 2025, um programa anual que combina ações de sensibilização e operações de fiscalização, com temas definidos segundo as recomendações europeias. Tal como no ano anterior, as áreas prioritárias são velocidade, álcool, acessórios de segurança, utilização de telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

As autoridades sublinham que a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e que as suas consequências podem ser evitadas com comportamentos responsáveis.

“Respira vida, sopra zero”, apela o lema da nova campanha.

