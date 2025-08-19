Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta operação integra o Plano Nacional de Fiscalização 2025 e pretende reforçar a prevenção e o combate à condução sob efeito do álcool, avança o Observador. As primeiras ações decorrem na Guarda, hoje e amanhã. Seguem-se Elvas, a 21 de agosto, Portalegre, no dia 22, e Tomar, a 25.

De acordo com dados oficiais citados pelo jornal, em 2023 cerca de 25% dos condutores que perderam a vida em acidentes rodoviários apresentavam uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l. Destes, três em cada quatro tinham valores superiores a 1,2 g/l, limite a partir do qual a infração é considerada crime.

No total das vítimas de sinistros autopsiadas no mesmo ano, 23% acusaram valores acima do permitido por lei. A maioria (73%) registava níveis que configuram ilícito criminal.

As autoridades alertam que a condução sob o efeito do álcool “afeta as capacidades cognitivas, o processamento de informação, a coordenação motora e a rapidez de reação aos imprevistos”, aumentando exponencialmente o risco de acidentes graves.

Esta é já a oitava de 11 campanhas previstas para este ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização, que inclui operações mensais dedicadas a diferentes temas da segurança rodoviária.