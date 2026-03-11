Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório revela ainda que a mortalidade fetal em Portugal se situou em 4,0 óbitos por 1.000 nascimentos, com uma ligeira tendência de aumento em 2024. No mesmo ano, a mortalidade infantil por causas evitáveis subiu para 2,3 óbitos por 1.000 nados-vivos, sobretudo devido a condições perinatais, anomalias congénitas do sistema circulatório e pneumonia.

Quanto às mortes maternas, o Relatório de Mortalidade Materna 2020-2024, também hoje divulgado pela DGS, indica que o rácio de mortes maternas (RMM) foi de 13,1 mortes por 100.000 nados-vivos, correspondendo a 55 óbitos. O perfil sociodemográfico evidencia que 61,8% destas mortes ocorreram em mulheres com 35 anos ou mais, refletindo o aumento do risco com a idade.

A mortalidade materna direta, relacionada principalmente com distúrbios hipertensivos da gravidez, parto e puerpério, representou 49,1% dos casos, enquanto a mortalidade indireta, sobretudo ligada a doenças do aparelho circulatório, representou 50,9%. Os dados provisórios de 2025 apontam para uma melhoria deste indicador, reforçando a importância de estratégias integradas de prevenção e cuidados diferenciados ao longo do continuum reprodutivo.

Criada em 2025, a Comissão de Acompanhamento da Mortalidade Fetal, Infantil e até aos 18 anos tem desempenhado um papel essencial na melhoria dos procedimentos nacionais para estudo dos óbitos. Este ano está prevista a conclusão do estudo retrospetivo dos óbitos, aprofundando causas e circunstâncias associadas.

