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De acordo com o Observador, com recurso à Lusa, o valor da taxa em junho representa mais 3,6 pontos base do que os 3,065% de maio. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,820% em maio para 2,853% em junho.

A prestação média foi de 411 euros em junho, valor seis euros acima do registado em maio e mais 17 euros do que em junho do ano passado. Nos contratos dos últimos três meses, as prestações médias foram de 715 euros.

O capital médio em dívida para créditos à habitação aumentou 608 euros, o que significa que, em média, cada família deve 78.865 euros ao banco. Já nos contratos dos últimos três meses, o montante médio em dívida foi de 175.805 euros, menos 1.252 euros que em maio.