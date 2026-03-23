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O projeto, que decorre pelo segundo ano consecutivo, pretende reunir residentes estrangeiros, turistas e comunidades imigrantes de várias origens, numa aposta na integração social e cultural através da vivência religiosa.

Segundo o padre Miguel Lopes Neto, responsável diocesano pela Pastoral do Turismo e diretor da Pastoral do Turismo – Portugal, a iniciativa responde à necessidade de acolher a diversidade linguística presente na região. “Esta iniciativa insere-se no compromisso pastoral da Igreja Católica no Algarve de acolher e integrar as diversas comunidades linguísticas presentes na região, proporcionando-lhes a oportunidade de celebrar a sua fé na própria língua”, afirma.

O responsável sublinha ainda que o projeto vai além da dimensão religiosa, assumindo-se como um contributo para a integração social. “É um trabalho vital para a integração das comunidades imigrantes. É um esforço ativo para facilitar a integração e quebrar o desconhecimento e o preconceito que ainda existem sobre e entre imigrantes”, acrescenta.

Numa região marcada por mudanças demográficas, a Diocese do Algarve aposta no inglês como língua comum para aproximar diferentes comunidades, promovendo a convivência entre fiéis de várias nacionalidades.

As celebrações decorrem na Igreja de Santiago, em Tavira, com o seguinte programa:

27 de março (sexta-feira): Confissões, das 16h00 às 18h00;

29 de março (Domingo de Ramos): Missa às 10h15, com bênção dos ramos à porta da igreja;

2 de abril (Quinta-feira Santa): Missa da Ceia do Senhor, às 18h00;

3 de abril (Sexta-feira Santa): Celebração da Paixão do Senhor, às 17h00;

5 de abril (Domingo de Páscoa): Missa da Ressurreição, às 10h15.

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