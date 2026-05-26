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A TAP prevê aumentar os preços dos bilhetes nos próximos meses para compensar a subida dos custos do combustível, numa altura em que a companhia aérea continua também a preparar a sua privatização parcial. A indicação foi apresentada na segunda-feira nos resultados do primeiro trimestre de 2026, em que a transportadora admite que o "enorme impacto dos preços de combustível virá a pressionar os próximos trimestres", devendo ser "parcialmente mitigado" através de "uma gestão disciplinada da capacidade, controlo de custos e ajustamentos de pricing via taxa de combustível".

Na prática, a companhia liderada por Luís Rodrigues admite repercutir parte do aumento dos custos nos passageiros, num contexto de forte pressão sobre o setor da aviação internacional devido à volatilidade do petróleo e às tensões geopolíticas no Médio Oriente.

No comunicado, o presidente da TAP afirmou que a empresa continuará focada "na disciplina, na eficiência e na qualidade da receita", perante "um contexto exigente, marcado por pressões nos custos e desafios operacionais".

Ao mesmo tempo, decorre a fase decisiva da privatização parcial da companhia aérea. O Governo pretende vender até 49,9% do capital da empresa. Na corrida à privatização mantêm-se os grupos Air France-KLM e Lufthansa, as propostas vinculativas deverão ser entregues até julho.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, declarou à Lusa que a privatização da TAP "não é simplesmente uma decisão corporativa", mas parte de "uma estratégia nacional mais ampla" para reforçar o posicionamento de Portugal no setor da aviação. Segundo Miguel Pinto Luz, os critérios da privatização não se limitam ao valor financeiro das propostas, incluindo também fatores como o plano industrial, a conectividade aérea e a capacidade de investimento dos potenciais compradores.

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