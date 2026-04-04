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"Representa 50 anos de uma rota que é fundamental para a TAP. Uma rota que une portugueses, que une diáspora, que une muito daquilo que nós somos. Quando nós dizemos, há muito tempo: a TAP é Portugal. Para ser Portugal tem que ligar as comunidades. Obviamente nós sempre o fizemos, mesmo em alturas mais complicadas", disse na sexta-feira o diretor de operações da TAP.

O comandante Mário Chaves falava aos jornalistas no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, onde dezenas de luso-venezuelanos esperavam a chegada da aeronave, um Airbus A-330, com 298 lugares, que chegou completamente lotado.

"Se for necessário mais, temos mecanismos para conseguir reforçar. Para nós é uma rota importante, portanto, estaremos sempre, não só disponíveis, mas com vontade desse reforço", disse, depois de enfatizar os 50 anos de uma rota que é fundamental para a TAP.

"Uma rota que une portugueses, que une diáspora, que une muito daquilo que nós somos. Quando nós dizemos, há muito tempo: a TAP é Portugal. Para ser Portugal tem que ligar as comunidades. Obviamente nós sempre o fizemos, mesmo em alturas mais complicadas", referiu.

"Nós gostamos de voar, essa é a nossa vocação, e, portanto, voar para um sítio onde quem nos espera, espera-nos com muita vontade e com muita satisfação, não poderia ser melhor", assegura Mário Chaves, adminjstrador que explicou que foram avaliadas as questões de segurança que motivaram a suspensão dos voos e que a comunidade lusa local pode esperar continuidade nas operações.

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