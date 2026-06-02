TAP entre as lesadas em burla com peças aeronáuticas que causou prejuízos de 45 milhões

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Entre as empresas afetadas encontra-se a TAP, que terá sofrido perdas de aproximadamente 6,5 milhões de euros, segundo o Correio da Manhã. Durante o período em causa, mais de 60 mil componentes terão sido colocados no mercado, levando companhias como a transportadora portuguesa, a American Airlines e a Aero Norway a suspender operações para verificarem os equipamentos instalados nas suas aeronaves.

Entre os arguidos estão Gonçalo Trinchante, antigo quadro da TAP, Amândio Geada, ligado à Hi Fly, e João Almeida, da Aura Airlines, bem como José Yrala, cidadão argentino radicado em Inglaterra e apontado pelas autoridades como o líder da operação.

Os arguidos estão acusados dos crimes de burla qualificada, associação criminosa, atentado à segurança dos transportes e fraude fiscal.

De acordo com a acusação, o acesso aos armazéns de companhias aéreas terá permitido o desvio de peças de aeronaves, posteriormente introduzidas no mercado internacional. José Yrala acabaria por ser detido em Inglaterra.

Segundo o Ministério Público, os três portugueses terão obtido mais de um milhão de euros com a alegada venda ilegal de componentes aeronáuticos. Gonçalo Trinchante terá arrecadado cerca de 859 mil euros, Amândio Geada 203 mil euros e João Almeida aproximadamente 12 mil euros.