A investigação envolveu mais de 800 participantes adultos e utilizou modelos masculinos gerados por computador, nos quais as diferentes características corporais foram manipuladas de forma independente. Esta metodologia permitiu isolar o efeito específico do tamanho do pénis nas avaliações feitas por homens e mulheres.

Os resultados mostram que figuras masculinas com pénis de maior dimensão tendem a ser consideradas mais atraentes sexualmente. Além disso, nas avaliações feitas por homens, estas figuras também são percebidas como fisicamente mais ameaçadoras, mesmo quando outros fatores corporais são controlados. O efeito foi mais evidente quando os modelos eram apresentados em tamanho real, refletindo melhor a perceção no quotidiano.

O Prof. Dr. Nuno Tomada, urologista e andrologista, destaca que "estes dados representam um avanço importante na compreensão da sexualidade masculina e das preocupações frequentemente expressas pelos homens em contexto clínico. Historicamente, a importância do tamanho do pénis tem sido desvalorizada ou tratada como tabu, mas o estudo mostra que esta característica influencia perceções de atratividade e de ameaça física, ajudando a explicar ansiedades comuns".

Segundo os investigadores, compreender o papel do tamanho do pénis não deve reforçar estereótipos, mas sim servir como base para uma abordagem informada, empática e científica da saúde sexual masculina.

O estudo sugere também uma perspetiva evolutiva, indicando que o tamanho do pénis pode ter sido favorecido ao longo do tempo tanto pela preferência feminina como pela competição entre homens, exercendo um papel que vai além da função reprodutiva.

Os autores defendem a continuação da investigação científica nesta área, sublinhando a importância de uma comunicação responsável sobre sexualidade masculina, que ajude a reduzir estigmas, aumentar a literacia em saúde sexual e apoiar os homens na construção de uma relação mais equilibrada com o seu corpo e bem-estar.