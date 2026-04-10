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Kamala Harris não afastou a possibilidade de voltar à corrida presidencial. “Talvez, talvez. Estou a pensar nisso”, declarou a antiga vice-presidente norte-americana perante uma plateia reunida num encontro da National Action Network, organização fundada por Al Sharpton.

Respondendo diretamente a uma pergunta sobre uma eventual candidatura em 2028, Harris sublinhou a sua experiência no cargo: “Servi durante quatro anos a um passo da presidência dos Estados Unidos. Sei o que é o trabalho e o que exige”.

A antiga candidata presidencial de 2024 acrescentou que, após um ano a viajar pelo país, tem uma convicção clara: “O status quo não está a funcionar e já não funciona para muitas pessoas há muito tempo”.

Ao abordar o papel da presidência, Harris afirmou que qualquer decisão futura será tomada com base no interesse dos cidadãos: “Tem de ser sobre o povo americano. Estou a pensar nisso nesse contexto — quem, onde e como pode fazer o melhor trabalho para o povo americano”.

Durante o discurso, Harris dirigiu também críticas ao atual presidente, Donald Trump, acusando-o de fragilizar as alianças internacionais dos Estados Unidos. Segundo Kamala Harris, Trump é “o primeiro presidente desde a Segunda Guerra Mundial que não acredita nas alianças com nações amigas”, o que, defende, prejudica a posição global do país.

A guerra com o Irão foi outro dos temas abordados. Harris classificou o conflito como uma “guerra de escolha”, acusando Trump de enfraquecer os EUA ao adotar uma retórica agressiva.

A ex-vice-presidente alertou ainda para o que considera ser uma erosão dos direitos de voto no país, manifestando preocupação com possíveis alterações à Voting Rights Act, nomeadamente à secção que protege a representação de minorias raciais. Harris teme que uma decisão do Supremo Tribunal possa limitar instrumentos legais para combater leis discriminatórias.

Num apelo direto aos eleitores, incentivou os cidadãos a verificarem antecipadamente o registo eleitoral e os locais de voto, alertando para mudanças que possam dificultar a participação nas eleições.

A intervenção de Harris surge numa altura em que várias figuras de destaque do Partido Democrata, potenciais candidatos às presidenciais de 2028, participam no encontro anual do partido.