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Quando Manuel Pina e António Marcelo se cruzaram nos corredores da Uber Portugal, partilhavam mais do que um espaço de trabalho. Os dois observavam, dia após dia, centenas de pequenos empresários (parceiros TVDE, estafetas, microempresários) a navegarem sozinhos por um labirinto de obrigações fiscais e contabilísticas que parecia desenhado para os confundir.

Hoje, com passagens por empresas como a Otovo e a Sword Health entre os dois, os fundadores anunciam a Tally, a primeira empresa de contabilidade de nova geração em Portugal. A proposta passa por combinar inteligência artificial com contabilistas certificados para oferecer às PME um serviço mais eficiente, mais barato e disponível 24 horas por dia.

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“Um modelo disruptivo que beneficia o cliente e a classe”

Portugal tem mais de 7 mil escritórios de contabilidade e auditoria, muitos ainda dependentes de processos manuais e desatualizados. A qualidade do serviço varia muito, o mesmo acontece com os preços e o cliente, muitas vezes, fica no meio desta equação sem grande poder de comparação.

“A Tally surge numa altura em que o setor da contabilidade em Portugal se caracteriza por uma elevada fragmentação e por grandes disparidades nos níveis de adoção de tecnologia, serviço e custo. Os mais de 7 mil escritórios existentes dependem, em grande parte, de processos manuais, desatualizados e de menor valor acrescentado”, explica Manuel Pina, CEO da Tally.

É neste contexto que a Tally se posiciona, não como uma ferramenta de software para contabilistas, mas como uma empresa de contabilidade completa, que usa a tecnologia para mudar a relação entre o empresário e a sua contabilidade.

Como funciona o agente de IA

No centro da Tally está um agente de inteligência artificial que opera em duas frentes. Do lado do cliente, o agente está disponível em tempo real (incluindo via WhatsApp) para recolher e processar faturas, esclarecer dúvidas e executar tarefas recorrentes como a emissão de documentos. Do lado interno, apoia os contabilistas da empresa na reconciliação bancária, nos lançamentos contabilísticos e na contextualização do historial de cada cliente.

A linha que separa o que a IA faz do que o humano decide foi traçada com cuidado.

Se um cliente fizer uma pergunta complexa que exija mais do que simples contexto, o agente encaminha a conversa para um contabilista, permitindo que o cliente fale diretamente com esse profissional.

Para as questões de rotina, o sistema tem acesso a informação completa e atualizada sobre cada empresa, desde o saldo de tesouraria ao IVA a liquidar. O resultado, defendem os fundadores, não é a substituição do contabilista, mas a sua valorização.

“Isto permite que o contabilista seja simultaneamente mais eficiente no seu trabalho e também mais preciso e eficaz na sua atuação”, explica Manuel Pina.

Quanto custa?

A Tally lança-se com três planos mensais: 60 euros, 110 euros e 220 euros. Garantem que o valor de entrada fica abaixo da média de mercado e destina-se principalmente a PME com menor complexidade contabilística , que são também, apontam os fundadores, as que mais têm a ganhar com uma solução deste tipo.

Os pequenos e médios empresários passam a ter acesso a um serviço que, além de assegurar a contabilidade, funciona como uma ferramenta de gestão do negócio, a um preço acessível. Até agora, este tipo de soluções estava reservado às grandes empresas”, afirma António Marcelo, COO e cofundador.

No que diz respeito à conformidade fiscal, a empresa tem um diretor técnico de contabilidade responsável pelo cumprimento das regras, tanto internamente como junto dos clientes.

Concorrência e expansão

Ao contrário de algumas startups do setor que se posicionam como aliadas dos contabilistas tradicionais, a Tally não esconde as suas ambições competitivas.

“A Tally é uma empresa de contabilidade de nova geração, o que faz com que, naturalmente, a concorrência direta sejam os escritórios de contabilidade tradicionais”, assume o CEO da Tally.

A empresa arranca com 10 colaboradores e, por agora, foca-se no mercado português. Mas os planos de expansão já estão no horizonte: Espanha e o Reino Unido são os dois mercados apontados como prioritários para uma entrada tão cedo quanto possível.

O timing não é por acaso. Em Portugal, o número de novas empresas criadas ultrapassou as 250 mil no último ano, segundo dados do INE. “Queremos servir tanto as PME já existentes como as novas empresas que estão a nascer num contexto cada vez mais exigente e competitivo”, conclui Manuel Pina.

A Tally encontra-se em fase de pré-lançamento. Para mais informações podem consultar o site mytally.io.

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