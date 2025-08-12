“Neste momento, temos 90% do perímetro em rescaldo e vigilância e temos uma frente com cerca de 800 metros ativa e a arder com intensidade, em local de difícil acesso”, disse à agência Lusa, pelas 20h00, o segundo comandante do Comando Sub-regional da proteção Civil do Cávado.

Bruno Silva, que está no comando das operações do incêndio em Tabuaço, no norte do distrito de Viseu, disse ainda que essa frente ativa está num terreno “com cerca de 80% de declive o que dificulta muito na colocação de meios terrestres”.

“Estamos a tentar resolver esta frente que, neste momento, é a única situação que temos”, adiantou Bruno Silva. O segundo comandante do Cávado adiantou ainda que “não há populações em risco”.

Pelas 20h15, o incêndio mobilizava 229 operacionais apoiados por 72 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).