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O esqueleto de um Tyrannosaurus rex conhecido como Gus poderá tornar-se o fóssil de dinossauro mais caro alguma vez vendido em leilão. A peça será leiloada na terça-feira pela Sotheby's e já está avaliada em 30 milhões de dólares, embora o valor final possa ultrapassar essa estimativa e estabelecer um novo recorde, diz a BBC.

A venda representa mais um capítulo num debate antigo entre cientistas, colecionadores e casas de leilões: deverão fósseis de enorme importância científica permanecer acessíveis aos museus e à investigação ou poderão ser adquiridos por colecionadores privados, recompensando quem investiu anos na sua descoberta e recuperação?

Quando, em 1997, a Sotheby's leiloou pela primeira vez um dinossauro, o famoso T-rex Sue, o evento destinava-se sobretudo a museus interessados em enriquecer as suas coleções. O exemplar acabou por ser vendido por oito milhões de dólares ao Field Museum, em Chicago.

Quase três décadas depois, o cenário é bastante diferente. Os museus competem agora com compradores ricos, capazes de oferecer valores muito superiores às possibilidades das instituições científicas.

Gus foi encontrado na região de Badlands, no estado norte-americano do Dakota do Sul, cerca de 67 milhões de anos depois de ter percorrido aquela área. O dinossauro recebeu o nome de Gary "Gus" Licking, antigo proprietário do terreno onde os restos fossilizados foram descobertos.

A descoberta, porém, foi apenas o início de um processo longo. O paleontólogo independente Fiann Smithwick explica que, assim que os fósseis são retirados do solo, começam imediatamente a degradar-se, tornando essencial um trabalho extremamente cuidadoso de conservação.

A equipa liderada por Thomas Heitkamp demorou três anos a concluir a escavação do esqueleto. Depois disso, foram necessários mais três anos para documentar cada peça e reconstruir o animal em laboratório.

O leilão poderá representar uma recompensa histórica para os responsáveis pela descoberta. A licitação começará nos 19 milhões de dólares, embora o valor final possa superar largamente essa fasquia.

Atualmente, o recorde pertence ao Apex, um Stegosaurus vendido pela Sotheby's em 2024 por 44,6 milhões de dólares, depois de ter sido inicialmente avaliado num montante cerca de onze vezes inferior.

Nos últimos anos, o preço dos dinossauros em leilão aumentou significativamente. Entre os cinco exemplares mais caros alguma vez vendidos, todos foram negociados desde 2020, incluindo Stan, outro Tyrannosaurus rex, vendido por 31,8 milhões de dólares.

Apesar das divergências, investigadores, colecionadores e responsáveis por casas de leilões partilham uma convicção: sem o trabalho dos caçadores de fósseis, muitas destas descobertas nunca chegariam ao conhecimento da ciência.

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