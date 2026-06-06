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A Brigada de Fiscalização da Divisão Policial de Sintra, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, realizou no dia 2 de junho de 2026 uma operação de fiscalização conjunta dirigida a estabelecimentos comerciais em Queluz.

A ação contou com a participação do Departamento de Saúde Pública e Bem-Estar Animal do Município de Sintra, da Unidade de Saúde Pública de Amadora/Sintra e da Polícia Municipal de Sintra.

Na sequência da fiscalização, foi determinada a suspensão imediata da atividade de um estabelecimento. Segundo as autoridades, apesar de não terem sido detetados produtos impróprios para consumo humano, o espaço não reunia as condições estruturais indispensáveis ao funcionamento e operação da atividade de talho.

O proprietário foi formalmente notificado da suspensão da atividade e advertido de que a continuação da laboração como talho constitui um crime de desobediência.

As entidades envolvidas irão agora realizar averiguações complementares relacionadas com o licenciamento camarário e administrativo, com o objetivo de identificar e corrigir outras eventuais irregularidades.

Em comunicado, a PSP sublinha que a articulação operacional e a cooperação com as restantes entidades administrativas e de saúde pública constituem uma das principais prioridades da Divisão Policial de Sintra, com vista a assegurar o cumprimento da legalidade e a garantir o bem-estar e a segurança dos cidadãos.

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