Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa, a magistrada confirmou que os nove itens roubados ainda não foram recuperados, embora tenha alertado que “essas joias são agora, naturalmente, invendáveis”.

“Qualquer pessoa que as compre será culpada de encobrimento de bens roubados. Ainda há tempo para as devolver”, afirmou Laure Beccuau.

O assalto, considerado um dos mais audaciosos da história recente de Paris, ocorreu a 19 de outubro, durante o horário de visita ao museu, e durou menos de oito minutos. Os ladrões usaram ferramentas elétricas para cortar as vitrines e acederam ao edifício por uma janela, utilizando uma plataforma elevatória montada num veículo. Um dos objetos foi deixado cair e recuperado no local.

De acordo com a Sky News, a procuradora explicou que não há provas de que o grupo tenha recebido ajuda interna.

“Não existe evidência de que os ladrões tenham beneficiado de ajuda dentro do museu”, garantiu.

Suspeitos identificados em Paris e detidos no fim de semana

Um dos detidos é um cidadão argelino de 34 anos, residente em França desde 2010, apanhado no sábado à noite no aeroporto Charles de Gaulle, quando se preparava para embarcar para a Argélia sem bilhete de regresso. O outro suspeito, de 39 anos, foi detido na sua casa em Aubervilliers, nos arredores de Paris.

Segundo a procuradora, vestígios de ADN do segundo suspeito foram encontrados numa das vitrines e em ferramentas deixadas no local. Ambos os homens já eram conhecidos da polícia, um por infrações rodoviárias e o outro por roubos anteriores.

Nos termos da lei francesa sobre roubo organizado, a detenção pode prolongar-se até 96 horas, prazo que termina esta quarta-feira à noite, quando os suspeitos deverão ser acusados, libertados ou permanecer sob custódia judicial.

Polícia admite falhas graves na segurança do Louvre

O chefe da polícia de Paris, Patrice Faure, reconheceu perante deputados franceses que o museu apresentava “falhas tecnológicas significativas” nos seus sistemas de vigilância.

“Um passo tecnológico não foi dado”, admitiu Faure, que acrescentou que a licença das câmaras de segurança do Louvre tinha expirado em julho e não foi renovada.

O primeiro alerta às autoridades não partiu do sistema de segurança do museu, mas de um ciclista que, ao passar pelo local, viu homens com capacetes a usar uma plataforma elevatória e chamou a polícia.

Apesar das críticas, Laure Faure rejeitou a ideia de instalar uma patrulha policial permanente dentro do museu.

“Sou firmemente contra. O problema não é ter um guarda à porta, é acelerar a cadeia de alerta”, defendeu o responsável.

O roubo das joias no Louvre — o primeiro em décadas no maior museu do mundo — expôs fragilidades de segurança e levantou questões sobre a manutenção tecnológica do edifício histórico, que acolhe milhões de visitantes todos os anos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.