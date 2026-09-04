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De acordo com o Comando Distrital de Leiria da PSP, tudo começou quando a vítima, que conduzia uma viatura destinada à distribuição de encomendas, se preparava para abandonar o veículo. Nesse momento, foi abordada por um dos suspeitos, que a agarrou e puxou, adotando uma postura e um discurso de natureza agressiva.

A vítima terá receado que o homem estivesse na posse de uma arma de fogo, uma vez que este mantinha uma das mãos no interior do bolso, aumentando o sentimento de ameaça e perigo durante a abordagem.

De seguida, os dois suspeitos entraram na viatura e colocaram-se em fuga. Quando iniciaram a marcha, atingiram a vítima com o espelho lateral do veículo, prosseguindo a fuga com a viatura e a respetiva carga.

Na sequência da ocorrência, a proprietária do veículo deslocou-se à Esquadra da PSP de Porto Salvo, onde foi efetuada a participação dos factos.

Sistema de localização permitiu seguir viatura em tempo real

A existência de um sistema de localização instalado na viatura foi determinante para a sua rápida localização. O dispositivo permitiu acompanhar, em tempo real, o percurso efetuado pelos suspeitos.

Com essa informação, e através de uma articulação operacional com o Centro de Comando e Controlo do Comando Distrital de Leiria da PSP, foram mobilizados e direcionados meios policiais para as vias por onde a viatura circulava.

A informação permitiu antecipar a trajetória do veículo e preparar a sua interceção.

Uma equipa da Esquadra da PSP das Caldas da Rainha conseguiu, posteriormente, localizar e intercetar a viatura roubada, que continuava a circular com a respetiva carga, procedendo à detenção dos dois suspeitos.

Durante a operação, a GNR das Caldas da Rainha, que também se encontrava no encalço da viatura, colaborou com os meios da PSP. A intervenção coordenada permitiu concretizar as detenções sem registo de incidentes.

Na abordagem foi ainda localizada na posse de um dos detidos uma réplica de arma de fogo, que acabou por ser apreendida.

Viatura e carga foram recuperadas

A rápida recuperação da viatura permitiu preservar também a carga que se encontrava no interior e que estava destinada à distribuição de encomendas.

Os dois homens, ambos residentes no concelho das Caldas da Rainha, estão igualmente referenciados como suspeitos da prática de diversos furtos ocorridos na cidade. Segundo a PSP, estes casos têm causado preocupação entre os comerciantes locais e serão alvo de investigação pelas autoridades competentes.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos às salas de detenção da Esquadra da PSP das Caldas da Rainha, onde permanecem à ordem das autoridades.

Após a conclusão das diligências processuais em curso, os dois homens serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das respetivas medidas de coação.

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