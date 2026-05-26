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O homem suspeito de tentativa de homicídio que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor entregou-se às autoridades esta terça-feira, cerca das 15h50, depois de quase duas semanas em fuga.

Manuel Machado, de 37 anos, já está a ser ouvido por um juiz, após se ter apresentado voluntariamente às autoridades.

O suspeito encontrava-se em fuga desde o passado dia 13 de maio, altura em que escapou das instalações do tribunal antes de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.

Segundo as autoridades, Manuel Machado tinha sido conduzido ao tribunal por três militares da Guarda Nacional Republicana, mas acabou por fugir com a ajuda de cerca de duas dezenas de familiares.

De acordo com a informação conhecida, o grupo, que incluía mulheres e crianças, invadiu o átrio do tribunal quando o suspeito se preparava para reunir com o advogado antes da audiência.

Manuel Machado saiu do edifício ainda algemado e entrou numa viatura que o aguardava no exterior, iniciando a fuga.

Durante o incidente houve disparos de armas de fogo, incluindo efetuados por elementos da GNR, que acabaram por iniciar uma perseguição ao veículo em fuga.

Nos últimos dias, o suspeito tinha divulgado um vídeo nas redes sociais onde afirmava que se iria entregar às autoridades. Na gravação, admitia arrependimento pela fuga e alegava ter sido alvo de “pressão psicológica”, agressões e ameaças de morte, situações que, segundo afirmou, terão sido ignoradas pelas autoridades.

Também a mãe do suspeito tinha declarado publicamente que o filho “fugiu com medo”.

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