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Consultada pela AFP, a polícia da cidade confirmou a abertura, em 6 de junho, de uma investigação por agressão ou resistência contra agentes encarregados de fazer cumprir a lei, incidente no qual um policial ficou ferido.

Segundo a "Der Spiegel", Brückner fotografou nesse dia vários agentes que estavam em frente a um supermercado e depois resistiu quando estes lhe pediram que entregasse o telemóvel. O polícia sofreu uma lesão num joelho, acrescentou a publicação.

O advogado de Brückner, Philipp Marquort, confirmou o incidente à "Der Spiegel", embora tenha acusado a polícia de ter reagido de forma desproporcional.

Rixa com proprietário de terreno

Em maio, a mesma polícia informou que Brückner também era investigado por lesões voluntárias recíprocas após envolver-se numa rixa. Segundo o jornal "Bild", tinha reagido à agressão de um desconhecido - supostamente o proprietário de um terreno no qual tinha entrado - antes de ele mesmo chamar a polícia.

Brückner foi posto em liberdade em 17 de setembro de 2025, após cumprir uma pena de sete anos de prisão na Alemanha pela violação de uma americana de 72 anos, ocorrida mais de duas décadas antes em Portugal.

Não foi acusado no caso Maddie

Brückner nunca foi formalmente acusado no caso "Maddie" por falta de provas suficientes.

Madeleine McCann desapareceu em 2007, aos três anos, de um apartamento de férias, enquanto os pais jantavam num restaurante próximo.

Em 2020, os investigadores alemães apontaram Brückner como o principal suspeito, assegurando que dispunham de provas concretas, que finalmente se mostraram insuficientes para apresentar acusações.

Na época do desaparecimento, Brückner residia na costa portuguesa do Algarve, perto do local onde estava hospedada a família McCann, e um telemóvel registado no seu nome foi localizado nas imediações do apartamento na noite em que a menor desapareceu.

O alemão foi absolvido no final de 2024, entre outras acusações, por crimes sexuais contra menores, cometidos nesta mesma região entre 2000 e 2017.

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