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O caso do ataque ocorrido durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca conheceu novos desenvolvimentos judiciais, com a formalização de acusações contra o suspeito, Cole Tomas Allen, de 31 anos. Segundo o The Guardian, o homem foi acusado de tentativa de assassínio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem como de crimes relacionados com armas de fogo.

Allen foi presente a um tribunal federal em Washington DC, onde compareceu vestido com um fato prisional azul e acompanhado por agentes dos US Marshals. Durante a sessão, a procuradora Jocelyn Ballantine apresentou de forma sucinta as acusações, afirmando que o arguido “tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos”.

O suspeito ainda não respondeu formalmente às acusações que lhe são imputadas. O juiz responsável pelo caso aceitou o pedido da acusação para que Allen permanecesse sob custódia, tendo sido agendada uma nova audiência para quinta-feira, na qual será analisada a sua continuação em detenção preventiva.

O ataque ocorreu no sábado, durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca, um evento anual que reúne jornalistas e membros da administração norte-americana. O incidente levou a uma forte resposta das autoridades federais e desencadeou uma série de reações políticas imediatas.

A administração norte-americana tem procurado enquadrar o episódio num contexto mais amplo de segurança e polarização política. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o ataque é mais um exemplo da necessidade de reforçar o financiamento do Departamento de Segurança Interna, atualmente parcialmente paralisado devido a um impasse político no Congresso.

Leavitt acusou ainda figuras do Partido Democrata e membros da comunicação social de contribuírem para um ambiente de hostilidade em torno do presidente, afirmando que existe uma “demonização sistemática” de Donald Trump e dos seus apoiantes.

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