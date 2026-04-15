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O detido foi extraditado do Luxemburgo para Portugal devido ao envolvimento numa tentativa de homicídio qualificado contra um jovem de 17 anos, ocorrida a 13 de outubro de 2024, na zona do Campo Grande, em Lisboa. A operação foi conduzida pela Polícia Judiciária, que já identificou e deteve outros três suspeitos no mesmo processo.

Segundo as autoridades, o crime ocorreu "num contexto de conflitos e rivalidades entre dois grupos de jovens". A vítima terá sido "perseguida, atingida por disparos de arma de fogo e posteriormente esfaqueada", sofrendo ferimentos muito graves que colocaram a sua vida em risco e resultaram em sequelas permanentes.

Após o ataque, o agora detido fugiu para o estrangeiro, tendo sido localizado no Luxemburgo, onde foi detido a 2 de fevereiro, na sequência de diligências conduzidas pelas autoridades portuguesas. A extradição foi realizada ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

A investigação permitiu à PJ reunir “robustos elementos de prova” e identificar os quatro suspeitos envolvidos no ataque. Dois deles já tinham sido detidos anteriormente, tendo o último elemento sido localizado e capturado após cooperação com as autoridades luxemburguesas.

Os quatro arguidos foram entretanto presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. O caso continua sob investigação.

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