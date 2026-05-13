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O caso ocorreu ao início da tarde, quando o arguido, já detido por suspeita de tentativa de homicídio, aguardava para ser ouvido por um juiz de instrução criminal. Segundo informações transmitidas pelo Conselho Superior da Magistratura, a fuga terá sido facilitada por uma “manobra de diversão” no interior do edifício.

A situação gerou uma resposta imediata das forças de segurança, com militares da GNR a tentarem impedir a evasão no interior e no exterior do tribunal, tendo sido efetuados disparos. Apesar disso, o suspeito conseguiu escapar, sem que tenha sido possível localizá-lo até ao momento.

Na sequência do incidente, o tribunal foi encerrado por razões de segurança, estando as autoridades a avaliar as condições no local e a continuidade dos trabalhos judiciais.

O Conselho Superior da Magistratura recorda que a comarca de Portalegre já tinha registado episódios anteriores de perturbação e agressões associados à presença de grupos rivais em tribunais da região.

Segundo o órgão de gestão judicial, esses incidentes tinham motivado pedidos de reforço das condições de segurança, incluindo a instalação de pórticos de deteção de metais, videovigilância e reforço de vigilância presencial nos edifícios judiciais.

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