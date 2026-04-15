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A detenção ocorreu ontem e está ligada ao arremesso de um engenho incendiário improvisado, vulgarmente conhecido como “cocktail molotov”, contra participantes na manifestação “Marcha pela Vida”, que decorria frente à escadaria da Assembleia da República, em Lisboa. Entre os presentes encontravam-se famílias com crianças e bebés.

Segundo a PJ, desde a delegação da investigação foram realizadas várias diligências, que permitiram recolher elementos de prova e culminaram na emissão de um mandado de detenção e de um mandado de busca e apreensão. No decurso das buscas foram apreendidos vários elementos que indiciam a existência de um possível móbil ideológico associado aos factos.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).