Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito, de 27 anos, está indiciado pelos crimes de furto de viatura, ofensas à integridade física qualificada e condução sem habilitação legal.

Presente esta segunda-feira ao juiz de instrução, o suspeito ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

De recordar que na sexta-feira à noite, uma viatura entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas, duas das quais sofreram ferimentos graves. O incidente ocorreu na Rua Nova da Trindade, na zona do Chiado. O condutor da viatura ainda fugiu a pé e foi intercetado às 14h40 de sábado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa no Largo do Martim Moniz.

As vítimas foram assistidas no local e levadas para o Hospital de São José e Santa Maria, em Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.