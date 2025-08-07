Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração da GNR de Cinfães, deteve o autor de, pelo menos, um crime de incêndio florestal.
O incêndio terá sido provocado com recurso a chama direta, num local de perigo máximo de incêndio florestal. A progressão foi rápida, numa área florestal significativa, onde se encontram várias residências.
"Só não teve maior repercussão por ter sido detetado precocemente e combatido de forma célere pelos Bombeiros de Cinfães e populares", afirma a PJ em comunicado.
A investigação apurou que o crime foi cometido por vingança, na sequência de uma altercação que o suspeito, residente na área, teve no dia anterior com o vizinho.
O detido, de 25 anos não tem antecedentes criminais e vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
