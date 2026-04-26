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As autoridades encontraram também publicações nas redes sociais com conteúdo anti-Trump e anticristão associadas ao suspeito, de acordo com a CBS News.

Segundo as informações divulgadas, Allen terá enviado o documento à família cerca de 10 minutos antes do ataque, tendo um dos familiares alertado de imediato as autoridades.

No manifesto, o suspeito apelidava-se de “Assassino Federal Amigável” e apresentava uma justificação ideológica para o ataque, descrevendo alvos como funcionários da administração, organizados por prioridade, com exceção de um diretor do FBI.

O documento, citado pelo New York Post, inclui também referências diretas a Donald Trump, a quem o suspeito se refere de forma acusatória, e afirmações em que defende a violência como resposta a alegadas injustiças.

"Não estou disposto a permitir que um pedófilo, violador e traidor lave as minhas mãos com os seus crimes", disse.

Allen descreve ainda a sua preparação e critica o nível de segurança do evento no Washington Hilton, alegando ter conseguido entrar com armas sem ser detetado e apontando falhas na vigilância, incluindo o facto de o controlo se concentrar sobretudo no exterior do edifício.

No texto, o suspeito menciona ainda que a segurança estaria focada em manifestantes e não em hóspedes, referindo uma suposta vulnerabilidade associada ao check-in antecipado no hotel. O manifesto inclui ainda observações sobre o tipo de armamento que diz ter utilizado, referindo uma intenção de limitar baixas colaterais.

Segundo uma fonte citada pelo New York Post, os serviços secretos interrogaram a irmã do suspeito, que terá indicado que Allen fazia comentários políticos radicais e mencionava frequentemente a intenção de “fazer algo” para resolver problemas do mundo.

A CBS News, citando familiares, acrescenta que o suspeito frequentava campos de tiro e possuía licença para o porte de duas armas, uma das quais terá sido utilizada no ataque.

Os familiares referem ainda que Allen estaria associado a um grupo chamado “The Wide Awakes” e que terá participado num protesto “No Kings”, na Califórnia.

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