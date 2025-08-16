Segundo a PJ, "a suspeita vive em conflitualidade com os vizinhos e terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, utilizando um isqueiro, para os assustar, colocando em risco a própria povoação onde reside", num dia fortemente marcado por incêndios florestais na mesma área geográfica, que causaram inclusive a morte de um cidadão e ferimentos graves noutros.

A detida irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O Inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.