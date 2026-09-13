A hipótese de sabotagem está a ganhar força na investigação ao descarrilamento de um comboio regional na Normandia, em França. A composição, que transportava 186 passageiros, saiu dos carris na sexta-feira à noite, em Cléon, provocando 44 feridos, um dos quais em estado grave.

Os investigadores encontraram no local um fragmento de carril que não deveria estar naquela posição. Segundo uma fonte policial citada pela AFP e pela Associated Press, o objeto estará provavelmente relacionado com o acidente, levando as autoridades a considerar a possibilidade de uma ação deliberada.

O comboio fazia a ligação entre Rouen e Caen e descarrilou por volta das 19h45. Uma jovem de 18 anos foi retirada do local de helicóptero e inicialmente considerada em estado crítico, enquanto os restantes feridos sofreram, na maioria, lesões ligeiras.

Os testes de álcool e drogas realizados ao maquinista deram resultado negativo. A investigação procura agora determinar como o fragmento de carril foi parar à via e se teve efetivamente um papel no descarrilamento.

As autoridades francesas mantêm cautela e ainda não confirmam que tenha existido sabotagem. A circulação ferroviária na zona foi entretanto afetada enquanto decorrem as perícias e as operações de remoção da composição.