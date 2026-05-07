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Uma rutura num tubo de um dos depósitos, de acordo com o Jornal da Madeira, terá provocado a libertação de uma quantidade ainda não determinada daquela substância química, levando à ativação imediata dos meios de emergência e de proteção. Uma fonte da Proteção Civil confirmou que o alerta foi recebido e que estão a ser cumpridos todos os procedimentos de segurança previstos para ocorrências com matérias perigosas.

Para o local foram destacados vários meios de socorro, incluindo ambulâncias, forças policiais e equipas da Proteção Civil Regional e Municipal, bem como a equipa especializada em matérias perigosas, que se encontra a avaliar a situação e a garantir a contenção do eventual derrame.

As autoridades deverão estabelecer um perímetro de segurança, por precaução, enquanto decorrem os trabalhos de avaliação técnica e de mitigação de riscos.

Até ao momento, não há registo de vítimas nem informação que indique perigo imediato para a população.

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