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A mulher suspeita de ter colocado um engenho explosivo no Mónaco, num ataque que deixou gravemente ferido um empresário nascido na Ucrânia, foi encontrada morta com um tiro na cabeça perto de Kiev, diz o The Guardian.

Anastasiia Berezovska, de 39 anos e nacionalidade ucraniana, foi encontrada já sem vida e dois homens foram detidos no âmbito da investigação: um oficial da agência de informações militares da Ucrânia (HUR) e um antigo agente das forças da ordem.

Na sexta-feira, a Interpol tinha emitido um alerta vermelho para localizar Berezovska. O aviso indicava que era procurada pelas autoridades do Mónaco pelos crimes de tentativa de homicídio, colocação de um engenho explosivo num local público com intenção criminosa e associação criminosa.

De acordo com os procuradores, Berezovska terá recebido pagamentos em criptomoedas dos dois homens entretanto detidos, motivo pelo qual ambos são considerados potenciais envolvidos na tentativa de homicídio ocorrida no Mónaco. As autoridades acrescentam que o oficial da HUR terá atuado por iniciativa própria, sem informar os seus superiores dos contactos que manteve com a suspeita.

Os investigadores divulgaram ainda imagens de um espaço descrito como uma "câmara de tortura", onde foram encontrados martelos e outro equipamento durante buscas realizadas às propriedades dos dois detidos.

As autoridades francesas alegam que Berezovska, que vivia na Alemanha, se disfarçou de homem antes de colocar o engenho explosivo na entrada do prédio onde a família residia, no Mónaco.

As vítimas não foram oficialmente identificadas, mas fontes policiais e judiciais disseram a meios de comunicação franceses que se tratava de Vadym Iermolaiev, empresário de 58 anos nascido na Ucrânia e atualmente com cidadania cipriota, da sua companheira e do filho do casal. O empresário e a companheira sofreram ferimentos graves e foram hospitalizados, enquanto a criança teve apenas ferimentos ligeiros.

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