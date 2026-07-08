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Mais de 65 pessoas ligadas ao torneio internacional de futebol juvenil Footmania deram entrada nas urgências do Hospital das Caldas da Rainha com sintomas de vómitos e diarreia, revelou o presidente da Câmara Municipal, Vítor Marques. Segundo o autarca, os casos registados não apresentam gravidade e a evolução do surto encontra-se já em "curva decrescente".

Em declarações à agência Lusa, citadas pelo JN, Vítor Marques explicou que "houve duas ou três equipas que não tiveram condições de continuar dado o estado dos seus atletas".

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste confirmou igualmente a identificação de 65 casos — 60 crianças e cinco adultos — entre cerca de 1200 pessoas ligadas ao evento desportivo. O autarca acrescentou que também foram registados outros casos semelhantes entre pessoas sem ligação ao torneio, elevando o número total de situações para menos de uma centena.

Segundo a ULS Oeste, a evolução clínica dos doentes é "globalmente favorável, sem casos graves". O principal sintoma identificado é o vómito, sobretudo na fase inicial, podendo surgir acompanhado por diarreia, náuseas, dor abdominal e cefaleias. A entidade refere ainda o registo de linfopenia em alguns casos, um dado que reforça a hipótese de uma origem vírica.

As autoridades de saúde pública e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) continuam a investigar a origem do surto, tendo já excluído qualquer relação com a água da rede pública ou da Lagoa de Óbidos.

De acordo com a autarquia, estão a ser realizados inquéritos epidemiológicos junto das pessoas afetadas para identificar uma eventual fonte comum de exposição. Foram igualmente recolhidas amostras biológicas e alimentares, cujos resultados laboratoriais deverão permitir identificar o agente responsável.

Apesar das suspeitas iniciais, o restaurante instalado na Expoeste, responsável pelo fornecimento das refeições aos atletas, continua a funcionar. Segundo Vítor Marques, a fiscalização efetuada pela ASAE aponta para que "a situação não estará relacionada com a proveniência das refeições".

A ULS Oeste admite, contudo, que possa existir uma fonte comum de exposição associada à componente de restauração do torneio, salientando que o padrão clínico e o curto período de incubação são compatíveis, numa fase preliminar, com uma toxinfeção alimentar ou uma gastroenterite vírica. Ainda assim, a inspeção ao espaço de restauração foi concluída "sem registo de inconformidades graves".

Todos os doentes que apresentaram diarreia foram sujeitos a exames laboratoriais, cujos resultados ainda são aguardados.

O Footmania 2026, torneio internacional de futebol juvenil que decorre nos concelhos das Caldas da Rainha e de Óbidos, arrancou a 24 de junho e reuniu cerca de 3600 atletas distribuídos por 200 equipas. Nesta fase final da competição permanecem na região mais de 1500 jovens, acompanhados por treinadores e outros adultos.