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O navio, que transportava cerca de 150 passageiros e mais de 70 tripulantes, registou os primeiros casos de doença grave durante a viagem, levando a uma rápida escalada da situação. As vítimas incluíram passageiros de diferentes nacionalidades, com pelo menos um caso confirmado laboratorialmente como infeção por hantavírus.

As autoridades de saúde indicam que outros casos permanecem sob investigação, enquanto alguns passageiros foram transferidos para unidades hospitalares em terra, incluindo um doente em estado grave que recebeu cuidados intensivos após desembarque.

O hantavírus é uma infeção rara, normalmente associada ao contacto com roedores infetados, através de urina, fezes ou saliva. Embora a transmissão entre humanos seja extremamente incomum, a doença pode provocar complicações graves, incluindo insuficiência respiratória.

A bordo, o ambiente confinado do navio terá contribuído para a complexidade da resposta ao surto, obrigando à monitorização apertada de passageiros e à ativação de protocolos de contenção.

As autoridades de saúde internacionais estão a colaborar com a operadora do cruzeiro para determinar a origem da infeção e avaliar eventuais falhas de prevenção. Enquanto isso, o navio permanece sob vigilância, com testes adicionais em curso e acompanhamento clínico dos passageiros afetados.

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